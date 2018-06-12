Политика Лидеры США и КНДР подписали документ, который повлечет большие перемены

2018-06-12 09:10 439

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын по результатам переговоров 12 июня в Сингапуре подписали совместный документ. Об этом сообщает BBC.

Президент США заявил: "Мы подписываем очень важный документ, достаточно всеобъемлющий документ. Мы действительно провели хорошую встречу, у нас прекрасные отношения".

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"Подписание этого исторического документа… возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", - сказал Ким Чен Ын на церемонии подписания документа.

Напомним, в Сингапуре проходит историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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