Политика Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом

2018-06-12 10:11 661

Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал президенту США Дональду Трампу, что многие люди во всем мире не поверили бы в то, что происходит в Сингапуре.

"Многие люди в мире будут воспринимать это как своего рода фантазию ... из научно-фантастического фильма", - сказал Ким Трампу через переводчика.

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Как сообщает CNN, он также признал, что путь к миру "не будет гладкой дорогой".

Напомним, сегодня впервые в истории проходит саммит между США и КНДР. В ходе него Трамп и Ким Чен Ын провели закрытую встречу, на которой были только переводчики.

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Затем были крупные переговоры в составе с делегацией, которые завершит рабочий обед. Трамп надеется, что он сможет убедить Кима отказаться от ядерного оружия.

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