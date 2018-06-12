Украина КАРТА Украину накроют грозовые дожди, объявлено штормовое предупреждение

2018-06-12 11:12 669

Сегодня, 12 июня, на больше части территории Украины ожидаются дожди, объявлено штормовое предупреждение. Осадков не предвидится только в некоторых восточных и южных регионах.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, днем в Украине, кроме южной части, Днепропетровщины, Донетчины и Луганщины, грозы, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с

На западе днем столбики термометров поднимутся до +24°C...+28°C, на севере будет прохладнее +21°C... +26°C.

В центральных областях воздух прогреется до +27°C…+29°C. На востоке будет сухо, воздух днем прогреется до +28°C. На юге дожди с грозами ожидаются в Николаевской и Одесской областях. В Херсонской области и оккупированном Крыму будет сухо. Температура в регионе составит +26°C...+29°C.

В Киеве сегодня тоже ожидаются дожди с грозами, днем температура поднимется до +25°C...+27°C.