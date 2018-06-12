Политика документ Фото и текст документа, который подписали в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын

2018-06-12 10:43 585

BBC обнародовала фото и текст документа, который подписали главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре, содержит четыре основных пункта. 

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а глава Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

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Четыре ключевых пункта из подписанного лидерами США и КНДР документа:

1. Стороны заявляют о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряжения в отношениях между государствами.

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Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием на фоне флагов США и КНДР. По итогам встречи стороны подписали исторический документ и пообещали существенные изменения миру.

 

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