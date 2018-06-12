"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза

Американский лидер успешно налаживает контакты со странами дальнего Востока, однако не менее активно портит и без того непростые отношения с западной Европой.
По итогам саммита G7, президент США Дональд Трамп сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что ЕС хуже Китая.
"Около 15 минут на одночасовой встрече с Макроном Трамп посвятил обсуждению торговли с Германией, а точнее переизбытка немецких машин в США", - говорится в сообщении CNN.
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Трамп также заявил, что в торговом контексте ЕС хуже Китая, с которым у США есть угроза торговой войны.
"Источник не сказал, что Трамп явно заявил о намерении запретить ввоз всех немецких машин в США", - говорится в сообщении.
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Напомним, на саммите стран "Большой семерки" Трамп неожиданно высказался за возобновление членства России в "Большой семерке", что не поддержали лидеры других стран. Лидер США пошел на принцип и отказался подписывать итоговое коммюнике саммита.
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