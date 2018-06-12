Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине установили жесткие ограничения на полеты дронов

2018-06-13 14:45 627

Полеты так называемых дронов, в том числе оснащенных фото-и водеоаппаратурой, отныне в Украине четко регламентированы. Для них введены свои правила и нормы. Госавиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов (ДПВС) весом до 2 кг.

Как указано во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, полеты таких аппаратов осуществляются без информирования и получения разрешений от различных ведомственных органов.

Установлены следующие правила для данных беспилотников:

1. Полеты выполняются только днем.

2. Без пересечения государственной границы.

3. Не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов, вертодромов или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы.

4. Полеты не выполняются над дорогами государственного значения (международные, национальные, региональные, территориальные); центральными улицами городов, поселков городского типа и сел; железными дорогами государственного и регионального значения; над и вдоль линий электропередач; промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами горючего, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т.д; местами (районами) аварий и катастроф; учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами.

5. Полеты не выполняются в зонах: полицейских, антитеррористических, специальных операций (кроме задействованных в этих операциях); зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

6. Максимальная высота полета не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности и в условиях визуальной видимости ДПВС внешним пилотом. Скорость полета ДПВС составляет не более 160 км/час.

7. В других случаях полеты ДПВС массой до 2 кг включительно и абсолютно все полеты ДПВС массой более 2 кг выполняются в пределах установленных запретов и ограничений.

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