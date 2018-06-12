Политика Порошенко похвалил Трампа за саммит с Ким Чен Ыном

2018-06-12 17:00 373

 

Благодаря лидерству президента США путь к установлению мира на Корейском полуострове стал возможен, считает Порошенко.

Президент Петр Порошенко приветствовал проведение первых в истории переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном.

"Поздравляю с результатами исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - говорится в Twitter Порошенко.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговое соглашение, которое содержит четыре ключевых пункта.

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