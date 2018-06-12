Украина Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

2018-06-12 17:30 325

 

Акционерная государственная компания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы госкомпании Евгений Кравцов во время презентации услуги 12 июня, передает "Радио Свобода".

Презентация прошла на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал Кравцов.

Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев – Ужгород, №104 Киев – Мариуполь, №7 Киев – Ивано-Франковск, №749 Киев – Ивано-Франковск.

Кравцов написал в Facebook: "Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе".

"Попробовал новое меню из полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров. Через несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, теперь можно будет выбирать еду по своему вкусу", – похвастался он.

Руководитель "Укрзализныци" продемонстрировал меню: "Цены демократичные".

"Что важно: приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Позже такую ​​функцию планируем ввести и для других позиций из меню", – отметил Кравцов. "Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", – добавил он.

Кравцов отметил, что меню будет зависеть от сезонности.

"Еще планируем добавить и украинские блюда. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке", – подчеркнул он.

"Пока пассажирам будем выдавать специальный опросник, в котором ждем ваши объективные ответы о новом сервисе", – добавил руководитель УЗ.

Отметим, что в дневных скоростных поездах уже действует подобная система питания.

В мае "Укрзализныця" ввела единую цену на все напитки в поездах дальнего следования – 8 гривен.

 

Еще по теме

Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций

2018-05-28 19:30 3081

Появились фото машины, которую раздавил пассажирский поезд "Одесса-Киев"

2018-05-28 18:00 2234

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 20:30 3341

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Троицу

2018-05-21 18:30 5368

Еще новости в разделе "Украина"

Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

2018-06-12 17:52 250

В Украине отменили желтый сигнал светофора

2018-06-12 17:49 310

Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить

2018-06-12 17:44 361

Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

2018-06-12 17:30 325
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить 2018-06-12 17:52 250
В Украине отменили желтый сигнал светофора 2018-06-12 17:49 310
Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить 2018-06-12 17:44 361
Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню 2018-06-12 17:30 325

Лента

17:55 Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына
17:52 Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить
17:49 В Украине отменили желтый сигнал светофора
17:44 Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить
17:40 Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья
17:34 Скандал в Минздраве: Гройсман вызвал Линчевского и Супрун на разговор
17:30 Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню
17:29 В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось
17:00 Порошенко похвалил Трампа за саммит с Ким Чен Ыном
16:30 Минздрав опубликовал карту опасных для купания пляжей Украины