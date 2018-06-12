Украина В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось

2018-06-12 17:29 352

 

Национальный банк Украины изменил правила перевода валюты для физлиц в Украине и за пределы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе банка. Теперь банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

Что изменилось:

- Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте.

- Банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

- Физические лица получают возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированный из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне.

Постановление правления регулятора №62 опубликовано на сайте НБУ. Документ вступает в силу 12 июня.

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