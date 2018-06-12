Политика Скандал в Минздраве: Гройсман вызвал Линчевского и Супрун на разговор

2018-06-12 17:34 334

Глава правительства предложил чиновнику способ, как исправиться и "замять" неприятную ситуацию

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским, который попал в скандал с высказыванием относительно безнадежности лечения онкобольных за границей, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Важно, чтобы люди, особенно те, которые имеют отношение к медицине, имели доброе сердце и сопереживали за то, что может постигнуть любого человека. Главное быть готовым помочь в любой сложной ситуации. Можно оценивать слова, а можно оценивать действия и показать всем, что сострадание, доброе сердце, и попытки помочь – базовые ценности, на которых живет мир", – сказал глава правительства.

Гройсман призвал Линчевского к действиям, которые зарекомендуют его с наилучшей стороны и дадут людям понимание о нем, как о человеке.

В свою очередь сам фигуранта скандала в свое оправдание сказал, что его слова исказили, и речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

"Я остаюсь врачом. В свободное, вне Министерства, время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам – независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом", – сказал замминистра.

Гройсман призвал его больше уделять внимания онкобольным

"Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия. Найдите хоспис, онкобольницу – в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек – помогите и поддержите (онкобольных). А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости", – подчеркнул премьер.

Напомним, вокруг Минздрава разгорелся новый скандал – по итогам выступления замминистра здравоохранения Александра Линчевского перед Счетной палатой. В той части речи чиновника, которая вызвала резонанс, говорилось, что лечить онкобольных украинцев за границей неэффективно, деньги выделяют неэкономно, а больные раком якобы "все равно умрут". Сайт "Сегодня" опубликовал материал о том, что же все-таки хотел сказать заместитель Супрун своим скандальным заявлением.

Позже стало известно решение дисциплинарной комиссии по Линчевскому. Комиссия заслушала полную запись выступления замминистра здравоохранения о лечении онкобольных украинцев за границей и пришла к выводу, что чиновник Минздрава не виновен.