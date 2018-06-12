Украина В Украине отменили желтый сигнал светофора

2018-06-12 17:49 307

Желтый сигнал светофора начали отменять в Украине с понедельника, 11 июня. Об этом сообщает motor media review.

Так, в ночное время на магистральных улицах города светофоры не будут переключать в "дежурный режим". Первой испытает нововведения Винница.

Отмена "ночного режима", когда движение на перекрестках, оборудованных светофорами, переходит из регулируемого на нерегулируемый, должна способствовать дорожной безопасности. Такой шаг должен исключить "ночные гонки" и дать больше безопасности пешеходам, которые смогут переходить дорогу по сигналу светофора, а не надеясь на внимательность водителей и соблюдение ими Правил дорожного движения.

Отметим, в апреле 2008 года Кабинет министров предложил отменить в Украине желтый сигнала светофора после ряда резонансных смертельных аварий. Позже стало известно, что Министерство инфраструктуры пока не намерено запрещать желтый сигнал светофора, а профильным ведомствам поручили изучить и проработать ​​возможность такого решения. Отметим, что руководитель Госагентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Славомир Новак раскритиковал такую инициативу правительства.