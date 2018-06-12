Украина Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

2018-06-12 17:52 244

 

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено отменить обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения».

«Мусоропроводы в многоэтажках — пережиток советского прошлого, который сегодня имеет ничего общего с ответственным обращением с отходами и бережливым отношением к экологии и природы вообще. Ужасная антисанитария, вонь и грязь из-за нерегулярной чистки мусоропроводов и потому, что люди выбрасывают в них все что угодно, приводит к тому, что подъезды наших домов тоже превращаются в свалки. Для большинства стран Европы мусоропроводы уже давно табу, и мы также должны отказываться от этой нормы», — прокомментировал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах будет определяться с учетом принятой в населенном пункте системы обращения с отходами.

При этом в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена.

Еще по теме

В Украине полностью запретят мусоропроводы в многоэтажках

2018-02-14 17:30 2490

В Киеве надумали отменить маршрутки

2017-11-13 21:30 4085

В Киеве отключат воду - список районов

2015-08-07 09:50 4092

Еще новости в разделе "Украина"

Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

2018-06-12 17:52 244

В Украине отменили желтый сигнал светофора

2018-06-12 17:49 307

Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить

2018-06-12 17:44 355

Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню

2018-06-12 17:30 325
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить 2018-06-12 17:52 244
В Украине отменили желтый сигнал светофора 2018-06-12 17:49 307
Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить 2018-06-12 17:44 355
Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню 2018-06-12 17:30 325

Лента

17:55 Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына
17:52 Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить
17:49 В Украине отменили желтый сигнал светофора
17:44 Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить
17:40 Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья
17:34 Скандал в Минздраве: Гройсман вызвал Линчевского и Супрун на разговор
17:30 Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню
17:29 В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось
17:00 Порошенко похвалил Трампа за саммит с Ким Чен Ыном
16:30 Минздрав опубликовал карту опасных для купания пляжей Украины