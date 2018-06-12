Мир Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

2018-06-12 17:55 271

Результаты саммита между США и КНДР в Сингапуре свидетельствуют о достижении договоренностей о ядерном разоружении Корейского полуострова, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Совместное заявление, подписанное лидерами США и КНДР, сегодня дает четкий сигнал о достижении этой цели", - подчеркнула она.

Могерини добавила, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына была важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям.

Дипломат также отметила, что Евросоюз готов оказать поддержку в будущих переговорах и других шагах, направленных на обеспечение устойчивого мира на Корейском полуострове.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Трамп также заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.