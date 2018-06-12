Украина Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов

2018-06-12 19:35 460

 

Ограничения на полеты легких беспилотников можно нарушть при условии подачи соответствующего заявления.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба.

"Временный порядок не запрещает... а только устанавливает нормы подачи заявки на использование воздушного пространства при необходимости выполнения полетов выше указанной высоты, или в случае невыполнения любого из требований", – говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют такие нормы необходимостью информирования пользователей воздушного пространства в целях безопасности.

Кроме того, в авиаслужбе настаивают, что Временный порядок был принят "в связи с возможной угрозой безопасности полетов".

Отмечается, что Положение об использовании воздушного пространства, утвержденное в 2002 году, 1 июня этого года утратил силу, что и обусловило принятие Временного порядка.

"Вместе с тем, Госавиаслужба остается открытой для диалога относительно норм, установленных Временным порядком использования воздушного пространства, в части, касающейся использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве отметили, что 19 июня в 11:00 в Мининфраструктуры состоится общественное обсуждение проекта Авиационных правил Украины "Правила предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины".

Ранее Госавиаслужба обнародовала Временный порядок использования воздушного пространства, в котором установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограмм.

Среди прочего, правила не позволяют летать без разрешения ночью, над некоторыми гособъектами под охраной, над центральным улицам населенных пунктов и тому подобное.

Также Временный порядок определил максимальную скорость полета, высоту, расстояние от пилота и расстояние до посторонних лиц.

Еще по теме

Простой и законный трюк, который не даст полиции выписать штраф за превышение скорости

2018-02-09 21:33 53709

Изменения в ПДД: Скорость до 50 км/час ограничили, но штрафовать по-новому сейчас запрещено

2018-01-05 08:10 14033

Непогода в Украине: движение транспорта ограничено в 5 областях

2017-12-19 14:00 3848

Ездить по-новому! В Украине официально снизили разрешенную скорость в городах до 50 км/ч

2017-11-27 12:15 9637

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось

2018-06-12 20:00 670

В Киеве набирает обороты новая мошенническая схема с установкой окон

2018-06-12 19:37 514

Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов

2018-06-12 19:35 460

Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

2018-06-12 18:00 682
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось 2018-06-12 20:00 670
В Киеве набирает обороты новая мошенническая схема с установкой окон 2018-06-12 19:37 514
Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов 2018-06-12 19:35 460
Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить 2018-06-12 18:00 682

Лента

20:00 В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось
19:37 В Киеве набирает обороты новая мошенническая схема с установкой окон
19:35 Госавиаслужба объяснила ситуацию с ограничениями для дронов
19:30 Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья
19:00 Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына
18:30 Скандал в Минздраве: Гройсман вызвал Линчевского и Супрун на разговор
18:00 Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить
17:49 В Украине отменили желтый сигнал светофора
17:44 Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить
17:30 Как будут кормить в ночных поездах: гаспачо, паста, десерты. Меню