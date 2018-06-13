Политика К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны

2018-06-13 09:40 679

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против России за проведение выборов в аннексированном Крыму.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", – говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

США ЗАТЯГИВАЮТ ГАЙКИ ПУТИНУ - ВАШИНГТОН СНОВА УЖЕСТОЧИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ

В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.

Напомним, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены "заместитель председателя избирательной комиссии Крыма" Инна Гузеева, "секретарь избирательной комиссии Крыма" Наталья Безрученко, "председатель избирательной комиссии Севастополя" Александр Петухов, "заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя" Мирослав Погорелов, "секретарь избирательной комиссии Севастополя" Анастасия Капранова.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +32°C

2018-06-13 12:16 429

"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза

2018-06-13 09:13 673

Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить

2018-06-12 21:00 5165

В Украине ввели новые валютные правила: что изменилось

2018-06-12 20:00 1586

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского

2018-06-13 13:12 316

документ Коболев устал получать зарплату? Глава Нафтогаза поставил ультиматум премьеру Гройсману

2018-06-13 11:15 597

К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны

2018-06-13 09:40 679

"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза

2018-06-13 09:13 673
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского 2018-06-13 13:12 316
документ Коболев устал получать зарплату? Глава Нафтогаза поставил ультиматум премьеру Гройсману 2018-06-13 11:15 597
К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны 2018-06-13 09:40 679
"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза 2018-06-13 09:13 673

Лента

14:13 В Киеве начался суд над убийцами экс-депутата и свидетеля по делу Януковича Дениса Вороненкова
13:44 В Украине официально запретили арестовывать иностранные займы и инвестиции
13:12 Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского
12:43 Комиссия из США провела детальный аудит украинского НАБУ - выявлено 47 нарушений
КАРТА 12:16 Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +32°C
КАРТА 11:42 Сепаратисты из тяжелых орудий прицельно обстреляли позиции ВСУ, есть жертвы
документ 11:15 Коболев устал получать зарплату? Глава Нафтогаза поставил ультиматум премьеру Гройсману
фото + видео 10:41 В Харькове взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него все деньги
10:14 Нацбанк снова упростил вывод иностранной валюты из Украины
09:40 К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны