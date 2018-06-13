Политика К санкциям Евросоюза против России присоединились еще четыре страны

2018-06-13 09:40 679

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против России за проведение выборов в аннексированном Крыму.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", – говорится в сообщении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

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В Брюсселе приветствовали такое решение четырех стран.

Напомним, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены "заместитель председателя избирательной комиссии Крыма" Инна Гузеева, "секретарь избирательной комиссии Крыма" Наталья Безрученко, "председатель избирательной комиссии Севастополя" Александр Петухов, "заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя" Мирослав Погорелов, "секретарь избирательной комиссии Севастополя" Анастасия Капранова.