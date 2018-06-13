Украина КАРТА Сепаратисты из тяжелых орудий прицельно обстреляли позиции ВСУ, есть жертвы

2018-06-13 11:42 471

За минувшие сутки террористы Донбасса 32 раза открывали прицельный огонь по украинским позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм. Один украинский военный погиб. 

"Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. На Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское", -  сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Во время боевых действий один украинский военнослужащий погиб.

В пресс-центре также сообщили, что по данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника. Всего за сутки 5 сепаратистов были уничтожены и 4 ранены.

"Сегодня, в течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины из них 3 раза применял вооружение запрещено Минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое наших военнослужащих. Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - добавили в штабе.

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