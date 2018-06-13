Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +32°C

2018-06-13 12:16 429

Сегодня, 13 июня, в Украине будет жарно, но на севере и в центре ожидаются дожди. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра страны, столбики термометров поднимутся до +32°C.

Грозовые дожди ожидаются в центре Украины, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Закарпатской области.

В остальных регионах будет солнечно без осадков.

На юге страны температура днем составит от +28°C до +32°C, ночью столбик термометра упадет до +18°C. На остальной части Украины дневная температура составит от +21°C до +27°C, ночью до +13°C.

В Киеве сегодня также ожидается дождь, температура днем составит от +24°C до +26°C, ночью будет немного прохладнее - от +17°C до +19°C.