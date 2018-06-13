Украина видео Огневой рубеж: ВСУ показали, на что способны подразделения танковых бригад

2018-06-13 15:14 576

В Объединенных силах проверили готовность подразделений одной из танковых бригад ВСУ.

Как говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, проверка прошла вчера. Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. В итоге проверки было оценено, что личный состав танковой бригады готов к выполнению задач по назначению.

"Враг должен четко осознавать, что танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.