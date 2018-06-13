Экономика В Украине официально запретили арестовывать иностранные займы и инвестиции

2018-06-13 13:44 244

В Украине официально вступил в силу закон № 2417-VIII. Этот документ запрещает арест денег, которые были получены от международных финансовых организаций на усовершенствование коммунальной инфраструктуры.

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Документ в частности определяет понятие "специальные счета для кредитных средств - это счета, предназначенные для взятых взаймы денег, полученных от международных финансовых организаций, иностранных государственных учреждений или согласно межправительственных договоров и направленные исключительно на подготовку и исполнение инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также для поступления средств для возвращения и обслуживания займа согласно договорам.

Запрещается также обращение взыскания и наложение ареста на деньги на таких спецсчетах, однако владелец такого спецсчета контролирует целевое использование средств и несет за это ответственность.

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