Украина фото + видео В Харькове взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него все деньги

2018-06-13 10:41 519

Сегодня в Харькове произошло дерзкое ограбление с применением взрывчатки. Неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него все деньги.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - сообщает пресс-служба местной полиции.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к происшествию.