Политика документ Коболев устал получать зарплату? Глава Нафтогаза поставил ультиматум премьеру Гройсману

2018-06-13 11:15 597

Получивший почти в 8 миллионов долларов премии глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал служебку премьеру, в которой практически в ультимативной форме затребовал повысить тарифы на газ. Если в новом тарифе не предусмотрят плату за использование сетей компании, то от газоснабжения грозится отключить 129 населенных пунктов в 16 областях Украины. 

Как сообщают Українські Новини со ссылкой на копию документа, который имеют в своем распоряжении, также Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.

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По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, "Нефтегаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.

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"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева на имя премьер-министра.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава правления компании Андрей Коболев получил 207 млн грн (почти 8 миллионов долларов).

Все полученные на счет в "Ощадбанке" гривны он немедленно перевел в доллары, указав в качестве причины помощь семье. По информации источников СМИ в банке, первые $800 тыс. он отправил матери.

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