Украина Полиция пояснила отсутствие результата в расследовании отравления школьников в Черкассах

2018-06-14 11:14 310

Нацполиция до сих пор не смогла установить, что стало причиной отравления детей в школе в Черкассах 8 мая.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ на свой запрос в ГУ Нацполиции в Черкасской области, проведенные анализы грунта, воздуха и биологических образцов не выявили отравляющих веществ.

"Поэтому на данное время причина отравления не установлена", - заявляет полиция.

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 В экспертных учреждениях все еще проводится ряд судебно-химических и токсикологических экспертиз. Их результаты будут проанализированы правоохранителями после получения.

Потерпевшими в этом уголовном производстве признан 51 человек.

Напомним, 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составляло 56, из них 12 находились в отделении интенсивной терапии.

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