Экономика Украина резко нарастила объемы экспорта руды, металла и древесины в Чехию

2018-06-14 14:13 461

Экспорт товаров в Чехию из Украины в первом квартале 2018 года составил $217,7 млн. Это на $53,2 млн больше в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году.

Как сообщает Минэкономразвития и торговли в Facebook, в экспорте из Украины в Чехию появилось 209 субпозиций. Это позволило Украине заработать дополнительные $12 млн.

"Структура украинского экспорта в Чехию в 2017 году выглядела следующим образом: руды, шлаки и зола - 40,2%; электрические машины - 22,5%; черные металлы - 7,8%; древесина и изделия из древесины - 4,1%; топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 3,8%", - говорится в сообщении.