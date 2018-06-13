Политика Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс

2018-06-14 08:11 674

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что Вашингтон поддерживает идею миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. Предложение России о размещении миротворческого контингента вдоль линии разграничения, по его словам, лишено здравого смысла.

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Об этом он написал в Twitter.

"Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о "силах защиты" ОБСЕ не имеет шансов на успех", − отметил Волкер.

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Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс 2018-06-14 08:11 674
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