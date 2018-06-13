Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что Вашингтон поддерживает идею миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. Предложение России о размещении миротворческого контингента вдоль линии разграничения, по его словам, лишено здравого смысла.
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Об этом он написал в Twitter.
"Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение России о "силах защиты" ОБСЕ не имеет шансов на успех", − отметил Волкер.
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