Политика КАРТА В Евросоюзе и НАТО отреагировали на новое название Республики Македония

2018-06-15 14:15 684

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявили, что поддерживают договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии.

"Это историческое соглашение является итогом многолетней терпеливой дипломатии и готовности этих двух лидеров разрешить спор, который слишком долго беспокоил регион", - заявил Столтенберг, передает пресс-служба Альянса.

Он подчеркнул, что это поставит Скопье на путь к членству в НАТО.

"Это достижение принадлежит лидерам двух стран и их командам, но в первую очередь оно принадлежит всем гражданам обеих стран и Европы в целом", - заявила Могерини, передает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Она также отметила ожидание того, что Совет ЕС одобрит рекомендацию Еврокомиссии по открытию переговоров о вступлении в Евросоюз с бывшей югославской Республикой Македонией в июне.

Новым конституционным названием Республики Македония станет Северная Македония. Жители страны будут называться гражданами Северной Македонии, однако название этнической общины "македонцы" остается неизменным, как и термин "македонский язык".