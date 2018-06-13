Украина В Украине внедрят электронные чеки

2018-06-13 16:30 490

 

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня, передает Экономическая правда.

Согласно принятым документам система предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств — персональных компьютеров, планшетов, смартфонов — без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

«Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора», — отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и ежемесячных взносов на их обслуживание.

Бизнес сэкономит около двух миллиардов гривен на дополнительных оплатах.

«Это не бизнес – продавать кассовые аппараты, это была монополия, чтобы всех «посадить на иглу…» Можно сказать что этот проект это освобождение от касовоапаратовского рабства», — отметил Гройсман

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