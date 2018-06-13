Детали Сотрудник ГПУ Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы

2018-06-13 14:58 469

Сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы ООО "Меллвил", которая попалась на незаконной растаможке 61 контейнера.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, деньги предназначены чиновникам прокуратуры и Госфискальной службы.

За полученную взятку ГФС закроет глаза на то, что часть признанного вещественными доказательствами груза уже вывезли с территории Одесской таможни, а также, на подмену груза на более дешевый в оставшихся контейнерах.

В свою очередь прокуратура не будет настаивать на соблюдении всех требований УПК во время процессуального надзора, что в дальнейшем позволит закрыть дело, начатое по ч. 2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство"), ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее владельцы ООО "Меллвил" начали давить на СМИ, чтобы убрать из сети Интернет информацию об этом деле.

Ранее сообщалось, что следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины задержало 61 контейнер, который пыталось растаможить на Одесской таможне ООО "Меллвил", которое является фиктивным предприятием.

Реальным владельцем груза и компании "Меллвил" оказался сотрудник возглавляемого Владимиром Бедриковским Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности ГПУ Сергей Сердюк.

Общая стоимость задержанного груза оценили в 15-20 млн. долл.