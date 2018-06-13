Детали Сотрудник ГПУ Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы

2018-06-13 14:58 469

Сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы ООО "Меллвил", которая попалась на незаконной растаможке 61 контейнера.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, деньги предназначены чиновникам прокуратуры и Госфискальной службы.

За полученную взятку ГФС закроет глаза на то, что часть признанного вещественными доказательствами груза уже вывезли с территории Одесской таможни, а также, на подмену груза на более дешевый в оставшихся контейнерах.

В свою очередь прокуратура не будет настаивать на соблюдении всех требований УПК во время процессуального надзора, что в дальнейшем позволит закрыть дело, начатое по ч. 2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство"), ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее владельцы ООО "Меллвил" начали давить на СМИ, чтобы убрать из сети Интернет информацию об этом деле.

Ранее сообщалось, что следственное управление финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины задержало 61 контейнер, который пыталось растаможить на Одесской таможне ООО "Меллвил", которое является фиктивным предприятием.

Реальным владельцем груза и компании "Меллвил" оказался сотрудник возглавляемого Владимиром Бедриковским Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности ГПУ Сергей Сердюк.

Общая стоимость задержанного груза оценили в 15-20 млн. долл.

Еще по теме

Европарламент одобрил предоставление Украине €1 млрд помощи

2018-06-13 18:00 357

В Украине внедрят электронные чеки

2018-06-13 16:30 490

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине установили жесткие ограничения на полеты дронов

2018-06-13 14:45 624

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, но тепло до +32°C

2018-06-13 12:16 702

Еще новости в разделе "Детали"

Сотрудник ГПУ Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы

2018-06-13 14:58 469

Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко

2018-06-11 22:00 2478

ЕС запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России

2018-06-11 21:00 2126

Лобода рассказала о планах родить третьего ребенка

2018-06-11 20:00 2001
Все статьи раздела "Детали"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Сотрудник ГПУ Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы 2018-06-13 14:58 469
Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко 2018-06-11 22:00 2478
ЕС запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России 2018-06-11 21:00 2126
Лобода рассказала о планах родить третьего ребенка 2018-06-11 20:00 2001

Лента

18:00 Европарламент одобрил предоставление Украине €1 млрд помощи
17:30 В Крыму жалуются на дорогой бензин и просят Россию о прямых поставках
17:00 Названы хозяева футбольного ЧМ-2026: такое будет впервые за всю историю Мундиаля
16:30 В Украине внедрят электронные чеки
15:46 В обменниках Киева начал быстро дешеветь доллар
видео 15:14 Огневой рубеж: ВСУ показали, на что способны подразделения танковых бригад
14:58 Сотрудник ГПУ Сердюк заплатил 1 млн. долл., чтобы урегулировать проблемы своей фиктивной фирмы
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:45 В Украине установили жесткие ограничения на полеты дронов
14:13 В Киеве начался суд над убийцами экс-депутата и свидетеля по делу Януковича Дениса Вороненкова
13:44 В Украине официально запретили арестовывать иностранные займы и инвестиции