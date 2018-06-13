Европарламент одобрил предоставление Украине €1 млрд помощи

За выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро проголосовали 527 депутатов, против - 124.
Европарламент в среду, 13 июня, проголосовал за выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Отмечается, что "за" проголосовали 527 членов ЕП, против - 124.
"Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - сообщил Йозвяк.
Напомним, 29 мая Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.