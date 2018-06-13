Детали Интриги, сплетни, конкуренция, любовный треугольник – в новом спектакле от Национальной оперетты

2018-06-13 19:30 735

 

Интриги, сплетни, любовный треугольник, жесткая конкуренция -  словом, вся закулисная жизнь без прикрас, как она есть! – в самом эпатажном спектакле Национальной оперетты «Театр в кармане, или Все роли заняты». Уже в эти выходные.

17 и 24 июня в Национальной оперетте покажут один из самых необычных спектаклей Театра: комическую оперу-зингшпиль «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.-А. Моцарта.

Смелые режиссерские находки, великолепные костюмы, интригующий сюжет, масса инновационных задумок в сочетании с высоким мастерством артистов, виртуозно исполняющих сложнейшие вокальные партии... Спектакль, однозначно не похожий на все остальные! Если Вы мечтали побывать за кулисами, чтобы узнать всю многогранность жизни артистов вне сцены – значит, эта постановка для Вас.

В основу либретто легли две одноактные оперы-зингшпиль В.-А. Моцарта: «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна».

Любопытно, что опера «Бастьен и Бастьенна» была написана Моцартом, когда ему было всего12 лет, но большую сцену постановка увидела лишь спустя 100 лет после смерти композитора, в Берлине.    

   

Вторая опера-зингшпиль «Директор театра» была написана Моцартом по заказу императора Иосифа II для музыкального соревнования между его любимцами – Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Как известно, в структуре немецкой комической оперы зингшпиль всегда чередуются вокальные арии и разговорные диалоги. А в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» режиссера Максима Булгакова  чередуются и сами комические оперы Моцарта.

К слову, одна из исполнительниц главных ролей – Елена Арбузова (Мадам ГЕРЦ) – обладательница редчайшего колоратурного сопрано.

О своей работе балетмейстер и режиссер-постановщик Максим Булгаков говорит так: «Мне хотелось, перефразируя высказывание Шекспира, показать, что Театр – это весь мир, а  актеры в нем - люди. Это представление о Театре и его людях, об их слабостях и силе».

Причудливо и увлекательно представлены здесь характеры лирических героев, поднимая извечные, актуальные во все времена вопросы влияния власти и денег на чувства и поступки людей.

- Если чувствуется фальшь в словах, правду следует искать в действиях, – убежден постановщик Максим БУЛГАКОВ.

Не совсем обычный формат

Кстати, во время спектакля зрители сидят за столиками в уютном правом фойе Театра (малый зал) с бокалом шампанского и конфетами. А действие спектакля происходит на расстоянии вытянутой руки…

Из первых уст (мнение зрителя)

- Треба мати неабияку сміливість, щоб взяти на себе тягар розв’язання стількох творчих завдань й створення лібрето на основі пізнаваних ситуацій цих двох невибагливих одноактівок, і винахідливе вигадування свого режисерського «макраме», яке б надало цьому простенькому сюжету іронійно-мудрого відстороненого вигляду й привабливої сценічної форми… Та запропонувати ще й таке цікаве балетмейстерське доповнення до режисерських знахідок і благородних «моцартівських» намірів, - сказал, побывав на спектакле, известный критик, з. д. искусств Украины Василий Неволов.

Фото: Анатолий Федорцив, Милана Шидловская

Когда: 17 и 24 июня. Начало в 17:00.

Продолжительность: 90 минут

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Билеты можно заказать по тел. (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассах Театра или здесь: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-teatr-u-kisheni-abo-vsi-roli-zajnyati-2/

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик — Максим БУЛГАКОВ

Дирижер-постановщик — Сергей НЕСТЕРУК

Художник-постановщик — Алена ЛЕВЧЕНКО

Световое оформление — Руслан ДОЛИНЫЧ

Звукорежиссер — Надежда Сидорова

Концертмейстеры — Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская

Действующие лица и исполнители:

ФРАНК ЗЮСМАЕР, КОЛАС — н. а. Украины Сергей Бондаренко, Валентин Котенко

БУФФ, ТАРАКАН — Дмитрий Шарабурин

ЭЙЛЕР, ТАРАКАН — Дмитрий Вивчарюк, Кирилл Басковский

МАДАМ ГЕРЦ, БАСТИЕННА — з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, Елена Арбузова

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЗИЛЬБЕРКЛАНГ, БАСТЬЕННА — з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, з. а. Украины Ирина Беспалова-Примак, Яна Татарова

ФОГЕЛЬЗАНГ, БАСТИЕН - Владимир Одринский, Анатолий Погребной

МАДАМ ФОГЕЛЬЗАНГ, ТАРАКАН  — Оксана Мирсон, Соломия Приймак, Татьяна Дидух

ТАРАКАНЬІ — артисты балета

… в статье частично использованы  материалы пресс-центра НАТО.

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