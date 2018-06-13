Мир Стало известно, сколько Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына

2018-06-13 18:30 580

 

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном обошлась Сынгапуру в 15 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, передает CNBC.

По словам Ли Сяньлун, на саммит потратили 20 миллионов сингапурских долларов (15 миллионов долларов США).

"Это расходы, которые мы готовы заплатить...Тот факт, что нас выбрали местом встречи - мы не просили об этом, но нас просили, и мы договорились, - говорит что-то об отношениях Сингапура со сторонами, с Америкой, с Северной Кореей , а также о нашем статусе в международном сообществе", - заявил премьер-министр Сингапур

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