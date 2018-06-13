Украина В Украине хотят узаконить однополое партнерство

2018-06-13 19:00 616

Министерство юстиции выступает за легализацию гражданского партнерства как для разнополых, так и для однополых пар. Соответствующий законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады до конца следующего года.

Как сообщил глава Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Владислав Власюк, этот пункт должен быть в Плане действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека.

"Мы считаем, эта мера должна быть в Плане действий, несмотря на то, что мы получили очень много обращений, в которых просили исключить его. Мы оставляем эту меру. Кабинет Министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной Рады до IV квартала 2019 года", - сказал Власюк.

Он добавил, что принцип этого решения заключается в "легализации зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности, владения, наследования имущества, содержания одного партнера другим в случае нетрудоспособности и конституционного права не свидетельствовать против своего партнера", передает "УП".

Правозащитник ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Кравчук заявил: "Если мы хотим быть страной-участницей ЕС, мы должны решить, в частности, это вопрос. Гражданские партнерства демонстрируют преданность принципам современной либеральной демократии, что, в частности, заключаются в равной защите прав человека, независимо от каких-либо признаков. Если вы делаете исключения из общего правила, это нарушает демократические принципы".

Однако у инициативы Минюста в этом вопросе есть противники, которые считают, что такая мера будет способствовать разрушению традиционных украинских ценностей.