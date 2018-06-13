Спорт СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

2018-06-13 20:30 625

 

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может не состояться.

В команде украинского чемпиона отреагировали на эту информацию.

Авторитетный интернет-ресурс Boxing Talk утверждает, что поединок находится под угрозой срыва из-за недовольства команды российского боксера. Промоутеры Гассиева раскритиковали Усика и его менеджеров по причине затянувшихся переговоров об организации вечера бокса.

По данным источника, вместо боя с Усиком Гассиев, вероятнее всего, 21 июля в России проведёт бой с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).

Позже в России отреагировали на эту информацию, заявив о том, что переговоры о проведении поединка находятся в активной фазе.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера. При этом Россия всякий раз пыталась перекупить право на проведение поединка.

Еще по теме

В НАТО подготовили план защиты стран Балтии и Польши от нападения армии Путина

2018-06-08 08:09 1871

В Раде отреагировали на угрозу отставки Гройсмана

2018-06-04 17:00 2313

СМЕШНО Глава «Укравтодора» Новак заявил, что причина плохих дорог в электромобилях

2018-05-28 09:10 2975

Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз − СМИ

2018-05-06 11:00 3273

Еще новости в разделе "Спорт"

СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

2018-06-13 20:30 625

Названы хозяева футбольного ЧМ-2026: такое будет впервые за всю историю Мундиаля

2018-06-13 17:00 746

Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья

2018-06-12 19:30 1709

видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике

2018-06-11 19:30 2091
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва 2018-06-13 20:30 625
Названы хозяева футбольного ЧМ-2026: такое будет впервые за всю историю Мундиаля 2018-06-13 17:00 746
Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья 2018-06-12 19:30 1709
видео Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике 2018-06-11 19:30 2091

Лента

22:00 Украинцам могут поднять нормы потребления газа при отсутствии счетчиков
21:30 В Швеции объяснили, почему разрешили строить Северный поток-2
21:00 В четверг грозы и ливни накроют почти всю Украину и похолодает на западе
20:30 СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва
20:00 Европарламент одобрил предоставление Украине €1 млрд помощи
19:30 Интриги, сплетни, конкуренция, любовный треугольник – в новом спектакле от Национальной оперетты
19:00 В Украине хотят узаконить однополое партнерство
18:30 Стало известно, сколько Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына
18:00 Блекаут в Крыму: на полуострове рассказали, что происходит
17:30 В Крыму жалуются на дорогой бензин и просят Россию о прямых поставках