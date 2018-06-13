Спорт СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

2018-06-13 20:30 625

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может не состояться.

В команде украинского чемпиона отреагировали на эту информацию.

Авторитетный интернет-ресурс Boxing Talk утверждает, что поединок находится под угрозой срыва из-за недовольства команды российского боксера. Промоутеры Гассиева раскритиковали Усика и его менеджеров по причине затянувшихся переговоров об организации вечера бокса.

По данным источника, вместо боя с Усиком Гассиев, вероятнее всего, 21 июля в России проведёт бой с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).

Позже в России отреагировали на эту информацию, заявив о том, что переговоры о проведении поединка находятся в активной фазе.

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера. При этом Россия всякий раз пыталась перекупить право на проведение поединка.