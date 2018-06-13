Украина В четверг грозы и ливни накроют почти всю Украину и похолодает на западе

2018-06-13 21:00 3224

 

В четверг, 14 июня, Украину продолжат заливать дожди. Теплее завтра будет на юге страны, а похолодает - на западе.

Лишь в нескольких областях завтра будет сухо и солнечно. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, грозы и ливни завтра не затронут Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Херсонскую области и Запорожье.

В Киеве 14 июня ожидается сухая, с переменной облачностью погода. Температура воздуха в столице будет от +26 до +28°С днем ​​и от +14 до +16°С ночью.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами, ночью температура снизится до +12-14°С, а днем ​​прогреется до +19-21°C.

В восточных и центральных областях ожидается днем от +28 до +32°C, а ночью - до +14-17°C. Грозы и дожди будут продолжаться в течение всех суток.

В южных областях Украины будет теплее - температура воздуха днем ​​достигнет +30-33°C, а ночью будет +17-19°C. Одесскую и Николаевскую области накроют дожди с грозами.

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