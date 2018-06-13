Мир В Швеции объяснили, почему разрешили строить Северный поток-2

2018-06-13 21:30 490

Правительство Швеции одобрило строительство Северного потока-2 из-за международных норм, которые не позволяют препятствовать проложению трубопровода в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Конвенция ООН по морскому праву дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладыванию или поддержанию в исправности таких трубопроводов", - сообщил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем.

По словам Хагстрема, юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, которые в случае Северного потока-2 применяются только к России, Германии и Дании.

Дипломат также сообщил, что с момента получения заявки в сентябре 2016 года Швеция сосредоточилась на изучении возможного влияния газопровода на окружающую среду.

Он отметил, что Швеция понимает и во многом разделяет критику относительно Северного потока-2.

"Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран ЕС, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС", - резюмировал Хагстрьом.