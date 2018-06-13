Украина Украинцам могут поднять нормы потребления газа при отсутствии счетчиков

2018-06-13 22:00 586

Окружной административный суд Киева признал недействительным постановление Кабмина о снижении норм потребления газа для тех граждан, у которых не установлены счетчики.

Об этом передает ЭП.

Согласно решению суда, норма потребления газа может вырасти с 4,4 до 6 кубов (куб. м.) для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.

Нормой потребления природного газа принято считать объем, установленный в соответствии с законодательством для проведения потребителями расчетов за потребленный газ при отсутствии счетчиков газа.

В августе 2017 Кабмин принял решение по которому для потребителей, у которых не установлены счетчики - нормы пользования газоснабжением были снижены на 25%.

При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубов на одного человека в месяц.