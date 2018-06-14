Мир В Европарламенте решили запретить одноразовую пластиковую посуду

2018-06-14 10:41 367

В Европарламенте полностью откажутся от использования одноразовой пластиковой посуды, передает пресс-служба парламента.

"Бюро законодательного органа ЕС постановило отказаться от использования всех пластиковых бутылок с водой, а также других одноразовых пластиковых изделий, используемых в учреждениях общественного питания на территории зданий парламента", - говорится в сообщении.

На замену пластика в Европарламенте установят более сотни фонтанчиков для подачи питьевой воды. 

"Решение является заключительным этапом проекта, в рамках которого установили 166 питьевых фонтанов в зданиях Европарламента и ограничили использование пластиковых бутылок для воды на заседаниях, которые проходят менее полутора часов", - сообщили в ЕП.

Кроме того, в точках общественного питания также постепенно начнут избавляться пластиковых чашек, столовых приборов и других предметов, заменив их на те, которые можно перерабатывать.

Президент и 14 вице-президентов Европарламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях и не использовать их во время масштабных мероприятий. Поэтапный отказ от пластика начнется с июля 2019 года.

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