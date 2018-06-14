За минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали силы ООС (ранее АТО), в результате чего получили ранения четверо солдат ВСУ.
"Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
В Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.
На горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.
На донецком направлении, в районе Авдеевки, враг вел огонь из минометов.
На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.
Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, за сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков.