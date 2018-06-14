Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие

2018-06-14 11:42 219

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали силы ООС (ранее АТО), в результате чего получили ранения четверо солдат ВСУ.

"Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На донецком направлении, в районе Авдеевки, враг вел огонь из минометов.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, за сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков.