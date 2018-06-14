Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие

2018-06-14 11:42 219

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали силы ООС (ранее АТО), в результате чего получили ранения четверо солдат ВСУ. 

"Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В Луганской области в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник пытался вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На донецком направлении, в районе Авдеевки, враг вел огонь из минометов.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, за сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков.

Еще по теме

Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс

2018-06-14 08:11 674

КАРТА Сепаратисты из тяжелых орудий прицельно обстреляли позиции ВСУ, есть жертвы

2018-06-13 11:42 904

Deutsche Welle исправила статью, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"

2018-06-12 14:43 1172

КАРТА За минувшие сутки террористы Донбасса снова атаковали, есть раненные

2018-06-12 11:44 938

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие

2018-06-14 11:42 219

Полиция пояснила отсутствие результата в расследовании отравления школьников в Черкассах

2018-06-14 11:14 307

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-06-14 10:13 441982

Убийце журналиста Вячеслава Веремия Крысину условный срок заменили на реальный

2018-06-14 09:12 513
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие 2018-06-14 11:42 219
Полиция пояснила отсутствие результата в расследовании отравления школьников в Черкассах 2018-06-14 11:14 307
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-06-14 10:13 441982
Убийце журналиста Вячеслава Веремия Крысину условный срок заменили на реальный 2018-06-14 09:12 513

Лента

КАРТА 11:42 Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие
11:14 Полиция пояснила отсутствие результата в расследовании отравления школьников в Черкассах
10:41 В Европарламенте решили запретить одноразовую пластиковую посуду
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:40 Сегодня вступил в силу закон об Антикоррупционном суде - что, когда и как изменится
09:12 Убийце журналиста Вячеслава Веремия Крысину условный срок заменили на реальный
КАРТА 08:39 14 июня грозы и ливни накроют почти всю Украину, на западе похолодает
08:11 Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс
22:00 Украинцам могут поднять нормы потребления газа при отсутствии счетчиков
21:30 В Швеции объяснили, почему разрешили строить Северный поток-2