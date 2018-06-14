Политика Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР

2018-06-14 14:45 401

Два депутата правящей партии Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"В настоящее время ведется процесс обеспечения мира. Это хрупкий процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы помочь ему. Я считаю, что мы можем добиться этого, отправив четкий сигнал, а именно, присудив Трампу Нобелевскую премию мира", - сказал один из парламентариев.

К этому решению подтолкнула встреча Трампа с Ким Чен Ыном. По словам депутатов, на саммите Трамп стал "человеком мира и заслужил грандиозную награду". Это была первая встреча действующего президента США с лидером КНДР. По итогам лидеры также подписали исторический документ и пообещали существенные изменения для мира.

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Ранее Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерной программе КНДР. Письмо с подобным запросом 17 республиканцев палаты представителей Конгресса США направили Норвежскому комитету Нобелевской премии.

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Трамп тогда ответил, что "все думают, что он заслуживает" Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды - "победа для мира".

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