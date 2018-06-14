Политика Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР

2018-06-14 14:45 401

Два депутата правящей партии Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. 

"В настоящее время ведется процесс обеспечения мира. Это хрупкий процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы помочь ему. Я считаю, что мы можем добиться этого, отправив четкий сигнал, а именно, присудив Трампу Нобелевскую премию мира", - сказал один из парламентариев.

К этому решению подтолкнула встреча Трампа с Ким Чен Ыном. По словам депутатов, на саммите Трамп стал "человеком мира и заслужил грандиозную награду". Это была первая встреча действующего президента США с лидером КНДР. По итогам лидеры также подписали исторический документ и пообещали существенные изменения для мира.

ФОТО И ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛИ В СИНГАПУРЕ ТРАМП И КИМ ЧЕН ЫН

Ранее Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира за усилия по ядерной программе КНДР. Письмо с подобным запросом 17 республиканцев палаты представителей Конгресса США направили Норвежскому комитету Нобелевской премии.

ЕВРОСОЮЗ ОТРЕАГИРОВАЛ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ ТРАМПА И КИМА

Трамп тогда ответил, что "все думают, что он заслуживает" Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды - "победа для мира".

ВСТРЕЧА ТРАМПА И КИМ ЧЕН ЫНА - ДОЛГО ЖАЛИ РУКИ, ГОВОРИЛИ МЕНЕЕ ЧАСА

Еще по теме

Стало известно, сколько Сингапур потратил на встречу Трампа и Ким Чен Ына

2018-06-13 18:30 1247

"Ваш ЕС хуже Китая" - Трамп впервые резко раскритиковал политику Евросоюза

2018-06-13 09:13 999

Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

2018-06-12 19:00 1997

Порошенко похвалил Трампа за саммит с Ким Чен Ыном

2018-06-12 17:00 1241

Еще новости в разделе "Политика"

Европарламент принял резолюцию по Сенцову

2018-06-14 16:30 81

Пьяный сепаратист напал с молотком на миссию ОБСЕ в Донецке

2018-06-14 15:14 325

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР

2018-06-14 14:45 401

Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

2018-06-14 13:44 501
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Европарламент принял резолюцию по Сенцову 2018-06-14 16:30 81
Пьяный сепаратист напал с молотком на миссию ОБСЕ в Донецке 2018-06-14 15:14 325
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР 2018-06-14 14:45 401
Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов 2018-06-14 13:44 501

Лента

16:30 Европарламент принял резолюцию по Сенцову
15:46 У Коболева жестко раскритиковали энергетическую политику Меркель
15:14 Пьяный сепаратист напал с молотком на миссию ОБСЕ в Донецке
14:45 Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за ядерное разоружение КНДР
14:13 Украина резко нарастила объемы экспорта руды, металла и древесины в Чехию
13:44 Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов
фото 13:16 Стали известны детали масштабного лобового ДТП микроавтобусов во Львовской области
12:43 Умер режиссер Говорухин, снявший "Вертикаль", "Место встречи..." и "Десять негритят"
12:15 Олега Сенцова перевезли в медсанчасть, но прекращать голодовку не стал
КАРТА 11:42 Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие