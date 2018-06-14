Спорт видео Стали известны форварды, которые могут заменить в"Динамо" Мбокани и Мораеса

2018-06-15 09:13 576

Наставник "киевлян" Александр Хацкевич подтвердил слухи о том, что столичный клуб покинут нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес. Также из команды уходит Дмитрий Хлебас.

В итоге "Динамо" оказывается в непростом положении - в команде остается один форвард Артем Беседин.

Главный тренер признался, что это проблема: «Прежде всего, надо говорить о том, что команду покинули Мбокани и Мораес. И у нас, по сути, остался один нападающий. Это сейчас для нас очень острая проблема».

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Судя по последним новостям, клуб активно занимется поиском форварда. Подтвердил это и Максим Шацких.

На данный момент известно о трех кандидатах.

Гонсалу Пасиенсия

«Динамо» готово официальное предложение «Порту» по трансферу португальского нападающего. Как сообщает Record.pt, его переход может быть связан с тем, что в клубе есть 3 форварда Соарес, Абубакар и Марега, у которых Пасиенсия пока не может выиграть конкуренцию.

Тransfermarket оценивает нападающего в 2 млн евро.

Максим Дегтярев

Киевляне планируют взять нападающего «Полтавы» на сбор в Австрию. Максим может перейти в «Динамо» свободным агентом, так как его контракт с полтавским клубом истек.

25-летний украинец в прошлом сезоне провел 32 матча и забил 17 голов.

Карлос Лопес Уэска

По информации Sportdog, испанский нападающий краковской «Вислы» Карлос Лопес Уэска входит в сферу интересов киевлян. В прошлом сезоне провел за «Вислу» 36 матчей, забив 24 гола.

Трансферная стоимость игрока По даным Тransfermarket — 3 млн евро.

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