Спорт видео Стали известны форварды, которые могут заменить в"Динамо" Мбокани и Мораеса

2018-06-15 09:13 576

Наставник "киевлян" Александр Хацкевич подтвердил слухи о том, что столичный клуб покинут нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес. Также из команды уходит Дмитрий Хлебас.

В итоге  "Динамо" оказывается в непростом положении - в команде остается один форвард Артем Беседин.

Главный тренер признался, что это проблема: «Прежде всего, надо говорить о том, что команду покинули Мбокани и Мораес. И у нас, по сути, остался один нападающий. Это сейчас для нас очень острая проблема».

МБОКАНИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ ИГРАТЬ В «ДИНАМО», НО ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Судя по последним новостям, клуб активно занимется поиском форварда. Подтвердил это и Максим Шацких.

На данный момент известно о трех кандидатах.

Гонсалу Пасиенсия

«Динамо» готово официальное предложение «Порту» по трансферу португальского нападающего. Как сообщает Record.pt, его переход может быть связан с тем, что в клубе есть 3 форварда Соарес, Абубакар и Марега, у которых Пасиенсия пока не может выиграть конкуренцию.

Тransfermarket оценивает нападающего в 2 млн евро.

 Максим Дегтярев

Киевляне планируют взять нападающего «Полтавы» на сбор в Австрию. Максим может перейти в «Динамо» свободным агентом, так как его контракт с полтавским клубом истек.

25-летний украинец в прошлом сезоне провел 32 матча и забил 17 голов.

Карлос Лопес Уэска

По информации Sportdog, испанский нападающий краковской «Вислы» Карлос Лопес Уэска входит в сферу интересов киевлян. В прошлом сезоне провел за «Вислу» 36 матчей, забив 24 гола.

Трансферная стоимость игрока По даным Тransfermarket — 3 млн евро.

.

.

Источник

Еще по теме

Форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани может продолжить карьеру в чемпионате Сербии

2018-05-25 16:31 2412

Динамо за 4,8 млн евро получит бразильского полузащитника Данило Невеса "Че Че"

2018-05-23 15:46 2414

видео Матч "Шахтер" - "Динамо" закончился дракой на поле

2018-05-20 13:00 4554

фото Диего Марадона стал главой правления белорусского "Динамо", в котором играет Милевский

2018-05-16 15:45 3138

Еще новости в разделе "Спорт"

видео Стали известны форварды, которые могут заменить в"Динамо" Мбокани и Мораеса

2018-06-15 09:13 576

Россия в стартовом матче ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию – 5:0

2018-06-14 20:00 1344

Путин не пожелал успеха сборной Саудовской Аравии на встрече с кронпринцем

2018-06-14 19:00 1381

СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

2018-06-13 20:30 1793
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

видео Стали известны форварды, которые могут заменить в"Динамо" Мбокани и Мораеса 2018-06-15 09:13 576
Россия в стартовом матче ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию – 5:0 2018-06-14 20:00 1344
Путин не пожелал успеха сборной Саудовской Аравии на встрече с кронпринцем 2018-06-14 19:00 1381
СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва 2018-06-13 20:30 1793

Лента

13:42 Сенатор Маккейн жестко раскритиковал уступки Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну
13:14 Омбудсмена Денисову без пояснения причин не пустили в колонию к Олегу Сенцову
КАРТА 12:41 Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, еще шестеро получили ранения
12:16 Корейская оттепель: Сеул и Пхеньян начинают демилитаризацию приграничных районов
КАРТА 11:40 Прогноз погоды: сегодня в Украине пройдут грозовые дожди, но будет жарко до +33°C
11:15 Главу консульского отдела посольства РФ в Киеве поймали на пьянстве за рулем
10:39 Полиция пояснила, почему затягивается расследование отравления школьников в Черкассах
10:14 Заминировавшего на Святошино "Волгу", в которой взорвались дети, задержали в Ровенской области
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
видео 09:13 Стали известны форварды, которые могут заменить в"Динамо" Мбокани и Мораеса