Мир Умер режиссер Говорухин, снявший "Вертикаль", "Место встречи..." и "Десять негритят"

2018-06-14 12:43 563

В России умер режиссер Станислав Говорухин. Известно, что режиссер умер в санатории Барвиха сегодня.

Говорухину было 82 года.

Причина смерти не называется.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу Москвы. Вскоре таблоиды сообщили о смерти режиссера, однако эту информацию тогда быстро опровергли.

НАША СПРАВКА:

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области.

В 1958 году окончил геологический факультет Казанского госуниверситета. В 1966 году - режиссерский факультет ВГИК.

Работал на Казанской студии телевидения, затем уехал в Москву, где поступил во ВГИК, в мастерскую Якова Сегеля. После окончания вуза начал работать на Одесской киностудии, где вместе с однокурсником Борисом Дуровым снял свой первый фильм "Вертикаль" (1967), в котором одну из ролей исполнил Владимир Высоцкий.

На Одесской киностудии режиссер снял еще несколько картин, в том числе "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Десять негритят" (1987) и др.

В 1979 году на экраны вышла картина "Пираты XX века", режиссером которой был Борис Дуров, а Говорухин выступил как автор сценария. Фильм, главные роли в котором исполнили Николай Еременко - младший, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин, критики назвали первым советским боевиком, в 1980 году картина стала лидером отечественного проката (около 90 млн зрителей).

Настоящую славу Говорухину принес вышедший в ноябре 1979 году многосерийный телефильм "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия".

В 1987 году перешел на киностудию "Мосфильм", где в 1990 году снял документальный фильм "Так жить нельзя", удостоенный кинопремии "Ника". Картина стала началом публицистической кинотрилогии о России: в 1992 году вышла вторая часть "Россия, которую мы потеряли", спустя еще год - "Великая криминальная революция" (первый приз кинофестиваля "Золотой витязь-94", разделив с фильмом "Свобода, Санчо" болгарского режиссера Николая Йотова). В 1992 гроду вышел фильм-интервью с Александром Солженицыным.

Как актер дебютировал в ленте "Возвращение Баттерфляй" Олега Фиалко (1982), затем играл в фильмах "Асса" Сергея Соловьева (1988), "Сукины дети" Леонида Филатова (1991), "Анкор, еще Анкор" Петра Тодоровского (1992), "9 рота" Федора Бондарчука (2005) и др.