Политика Пьяный сепаратист напал с молотком на миссию ОБСЕ в Донецке

2018-06-14 15:14 325

В Донецке в членов миссии ОБСЕ пьяный боевик бросил молоток. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившийся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии", - отметили в СММ.

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По их словам, молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, покинул место происшествия.

После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины.