Украина фото Стали известны детали масштабного лобового ДТП микроавтобусов во Львовской области

2018-06-14 13:16 485

На трассе Киев – Чоп около села Дубье Львовской области произошло лобовое столкновение микроавтобусов "Мерседес Спринтер" и "Ивеко".

В ГосЧС сообщают, что в результате ДТП один человек погиб, еще  десять - получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Бродовскую больницу.

"В момент столкновения в автомобиле "Мерседес Спринтер" находились 9 человек и в автомобиле "Ивеко" 2 человека. В результате ДТП пассажир автомобиля "Ивеко" был зажат конструкциями автомобиля и грузом, после чего погиб на месте происшествия. Водителя автомобиля "Ивеко" спасатели с помощью оборудования освободили из деформированного автомобиля.", - говорится в сообщении.

На сайте ГУ Нацполиции Львовской обл. уточнили, что погибший пассажир - 30-летний львовянин. Пассажиры "Мерседеса" получили телесные повреждения – перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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