Политика Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

2018-06-14 13:44 504

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил двух кандидатов на пост губернатора Донецкой области. 

"Я предоставил президенту две достойные кандидатуры", - заявил Жебривский на пресс-конференции в Краматорске.

Он уверен, что главная задача будущего губернатора – развитие Украины в регионе.

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"Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину. Ведь Донецкая область - это место где восходит солнце Украины".

Как передает "Укринформ", Жебривский также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой станет известно, какую должность в дальнейшем займет Жебривский.

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"Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня. Я остаюсь в команде президента", - подытожил бывший глава Донецкой ОВГА.

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