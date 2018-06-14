Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил двух кандидатов на пост губернатора Донецкой области.
"Я предоставил президенту две достойные кандидатуры", - заявил Жебривский на пресс-конференции в Краматорске.
Он уверен, что главная задача будущего губернатора – развитие Украины в регионе.
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"Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину. Ведь Донецкая область - это место где восходит солнце Украины".
Как передает "Укринформ", Жебривский также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой станет известно, какую должность в дальнейшем займет Жебривский.
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"Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня. Я остаюсь в команде президента", - подытожил бывший глава Донецкой ОВГА.