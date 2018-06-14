Политика Европарламент принял резолюцию по Сенцову

2018-06-14 16:30 548

 

Депутаты Европейского парламента подавляющим количество голосов проголосовали за резолюцию в поддержку Олега Сенцова.

Европейский парламент принял резолюцию относительно освобождения заключенного в России украинца Олега Сенцова. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

За резолюцию проголосовали 455 членов парламента, тогда как против проголосовали 106 человек.

В тексте документа, который размещен на сайте ЕП, говорится, что Европарламент выражает солидарность с режиссером, который объявил голодовку, чтобы добиться освобождения заключенных в России украинцев.

В резолюции также указано, что приговор Сенцову основывается на полученных в результате пыток показаниях.

Европарламент осуждает нарушение международного права в Крыму, включая применение российского законодательства, а также милитаризацию полуострова, которая угрожает региональной безопасности. Также в документе осуждаются массовые и систематические нарушения прав человека, в частности этнических украинцев и крымских татар.

Напомним, что Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный в России к 20 годам за якобы подготовку теракта, голодает с 14 мая.

Ранее в письме правозащитникам Сенцов сообщал, что получает в российской тюрьме достаточную медицинскую помощь и чувствует себя нормально.

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