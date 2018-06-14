Украина ВНО по украинскому языку и литературе не сдал каждый седьмой абитуриент

2018-06-14 18:00 2672

 

Независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое прошло 13 июня, не сдали 14,5% от общего количества участников, передает оsvita.ua.

Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для теста ВНО по украинскому языку и литературе, который в 2018 году будет равен 23 тестовым баллам.

"Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе составляет 14,5% от общего количества участников тестирования", - говорится в сообщении.

Все участники тестирования, результат которых равен или выше порога, смогут использовать полученные результаты при поступлении в учреждения высшего образования.

До 15 июня должны быть объявлены результаты тестирования.

ВНО по математике не сдали почти 19% участников.

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