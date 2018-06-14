Политика "Выйдете из Украины?" Трамп неформально обратился к Путину

2018-06-14 17:00 959

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажись у него возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер заверил, что он обязательно поладил бы с главой РФ.

"Если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде, я бы сказал: "Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там", — подчеркнул Трамп.

По его словам, он попросил бы президента России сделать те вещи, которые полезны для всего мира.

Ранне Трамп заявил, что членам G7 лучше было бы вернуться к формату саммита при участии России, так как значительная часть дискуссии в Канаде все равно была посвящена Кремлю.

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа. Сам президент РФ Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из этого формата.

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