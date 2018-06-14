"Выйдете из Украины?" Трамп неформально обратился к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что окажись у него возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер заверил, что он обязательно поладил бы с главой РФ.
"Если бы, например, Путин сидел напротив меня за одним столом там, в Канаде, я бы сказал: "Сделаете одолжение? Выйдете из Сирии? Выйдете из Украины? Вас не должно быть там", — подчеркнул Трамп.
По его словам, он попросил бы президента России сделать те вещи, которые полезны для всего мира.
Ранне Трамп заявил, что членам G7 лучше было бы вернуться к формату саммита при участии России, так как значительная часть дискуссии в Канаде все равно была посвящена Кремлю.
Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа. Сам президент РФ Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из этого формата.