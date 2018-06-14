Украина фото + видео В Киеве взорвался автомобиль, пострадали четыре ребенка

2018-06-14 18:30 425

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

Пострадавшие дети во время взрыва старого автомобиля Волга на улице Чернобыльской в Киеве госпитализированы в больницу Охматдет, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 14 июня.

"Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу Охматдет, двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", – сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В свою очередь Эспрессо уточняет, что дети находятся в реанимационном отделении.

"Малышня открыла коробку, и произошел страшный взрыв, от которого несовершеннолетних разбросало на несколько метров. Всех забрали в реанимацию", – говорится в сообщении.

Также издание пишет, что после взрыва пострадавший мальчик лежал на земле без сознания, но дышал. У него обнаружили тяжелые ранения. Все тело было иссечено: у него были рваные раны рук, ног, паха, живота и головы.

Напомним, накануне под Киевом пьяный собрал взрывчатку, которая взорвалась у него в руках.