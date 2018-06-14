Политика НАБУ открыло дело против президента ФФУ

2018-06-14 19:30 216

 

Расследование касается возможных злоупотреблений при выделении средств на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по делу президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют дело по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением.

"Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - добавилив НАБУ.

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