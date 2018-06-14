Спорт Россия в стартовом матче ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию – 5:0

2018-06-14 20:00 602

 

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский.

На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).

Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.

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