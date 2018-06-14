Украина Взрыв авто в Киеве: один ребенок в коме - Супрун

2018-06-14 20:30 548

 

В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы пострадали четверо детей. Состояние трех из них стабильное, четвертый ребенок в коме.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. В трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала она .

14 июня в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, двое из которых - в тяжелом состоянии.

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